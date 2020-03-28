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土耳其擴大防疫 限制城際移動國際航班停飛

最新更新：2020/03/28 08:53

（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）土耳其武漢肺炎確診病例數激增，總統艾爾段27日深夜發表全國演說，宣布國際航班無限期停飛、限制城際移動等新措施，並且強調30座大城巿將嚴格落實所有防疫措施。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於27日晚間宣布新增2069起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、17人不治，累計確診病例來到5698例、死亡92例。單日病例和死亡數都再創新高。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）稍後在電視直播的演說中宣布多項防疫措施，包括城際移動須經省長許可、大眾運輸禁止相鄰而坐、國際航班無限期停飛、士兵入伍和退伍時分別須進行14天隔離、私人公司和政府機關以最少人力營運並改為彈性上班。

另外，野餐場所、森林和考古遺址週末關閉，週間開放但不得聚集。同時，各省分別組成由省長主持的委員會，得採額外防疫措施。

艾爾段並說：「我要宣布最重要防疫措施，在包括伊斯坦堡、安卡拉等30座大城巿將嚴格落實所有防疫措施。」

他要求民眾：「如果想避免更嚴厲棤施的話，就要遵守自願性隔離規定，只為基本和緊急需求而離開家門。」

艾爾段提到，土耳其擁有舉世最佳的加護病房病床人口比率，且正增產呼吸器。若民眾都能遵守相關預防措施，相信「我們可以克服這個問題」。

由於境內確診病例激增，外界原本揣測，艾爾段深夜談話可能會宣布諸如宵禁等更嚴格的強制性措施。27日稍早有部分城鎮的行政首長宣布當地進行封鎖。（編輯：陳惠珍）1090328

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