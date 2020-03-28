聯合國全球86員工染疫 禁核擴散條約檢討會延期

（中央社紐約聯合國總部28日綜合外電報導）美聯社報導，聯合國（UN）表示，派駐全球各地人員有86名通報感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。同時禁止核子擴散條約的執行檢討會已決定延後舉行。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，多數染疫工作人員派駐歐洲，但在非洲、亞洲、中東及美國也有工作人員患病。為減少病毒傳播，聯合國絕大多數工作人員目前在家工作。

杜雅里克指出，紐約聯合國總部的工作人員平日通行證刷卡次數達1萬1000次，但昨天早上刷卡次數只有140。

他並說，瑞士日內瓦聯合國總部平日約有4000人辦公，26日減至僅約70人。奧地利維也納有逾97%的聯合國人員目前在家中遠距辦公。衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的聯合國人員有99%在家工作。

聯合國昨天表示，由於武漢肺炎大流行，禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）的191個締約國已決定，將條約執行情況的檢討會延後舉行。

杜雅里克稱，這項檢討會將在情況允許下儘快舉行，最晚不遲於2021年4月。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1090328