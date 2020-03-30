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德派軍機赴義法 接重症病患到德國治療

最新更新：2020/03/30 07:37

（中央社記者林育立柏林29日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐歐洲，德國伸出援手，派遣軍機到義大利和法國將重症病患接到德國治療。

德國的醫療資源在歐洲相對豐富，醫院目前也還有足夠的重症床位照顧武漢肺炎重症患者，因此義大利和法國最近都向德國求援。

昨天，德國空軍派遣傷患後送專機到義大利北部的貝加莫（Bergamo），將6名重症病患送到德國西部的科隆（Köln）。

德軍的空中巴士A310傷患後送專機（Airbus A310 MedEvac）有「飛行加護病房」之稱，最多可一次運送44名病患，包括6名重症患者。

義大利北部倫巴底大區（Lombardia）疫情嚴重，醫療人力與呼吸器嚴重不足，義大利空軍日前已將6名病患送到德國，目前在柏林、漢堡等地接受治療。

德國空軍能運送重症病人的空中巴士A400M型運輸機，今天也飛到法國東部疫情嚴重的阿爾薩斯（Alsace），載2名重症患者到德國南部治療。

德國外交部指出，到目前為止已經有30位法國患者在德國接受治療。未來幾天，德國的醫院可望接納更多來自義大利的患者。

德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）強調，在最危急的時刻，協助朋友是理所當然的事，歐洲必須團結在一起。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）到29日為止的統計，武漢肺炎已分別在義大利和法國造成10779人和2606人死亡。（編輯：王永志）1090330

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