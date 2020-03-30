美大型航空業者聯名信 促財政部速撥款紓困

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國大型航空業者懇請財政部迅速行動，釋出多達580億美元的政府補助與貸款，並對款項該怎麼分配提出建議。

路透社看到的聯名信是於昨天發出，信中寫道：「由於有迫切且立即的需求，這些資金必須盡可能迅速撥款。」

聯名信是由美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）、阿拉斯加航空（Alaska Air Group）、捷藍航空（JetBlue Airways Corp）、西南航空（Southwest Airlines Co）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、阿特拉斯航空（Atlas Air）執行長簽署，快遞公司優比速（UPS Corp）與聯邦快遞（FedEx）高層以及航空業協會主管也有聯名。

美國總統川普27日把2.2兆美元的振興與紓困方案簽署成法，現金補貼航空公司250億美元，以供支付員工薪資等支出，另可獲250億美元貸款；貨運航空則可獲40億美元補助，以及40億美元貸款。

簽署聯名信的航空公司表示，財政部應依據航空業者2019年4月1日到2019年9月30日支付的薪資與津貼，來發放補助。

記者今天詢問財政部這封聯名信，但未獲回應。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090330