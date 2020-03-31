巴西總統無視疫情危機 與衛生當局唱反調

（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）武漢肺炎在巴西蔓延，但總統波索納洛無視疫情危機，挑戰衛生當局要求民眾採取居家隔離的措施，引發內閣對防疫看法和措施不同調的爭議。

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）一再呼籲民眾待在家哩，保持社交距離，以遏制冠狀病毒傳播；但昨天波索納洛（Jair Bolsonaro）卻即興前往巴西利亞西南區一帶「視察民情」，結果引起群眾聚集，違反世界衛生組織（WHO）的建議。

波索納洛街訪的影像後來上傳推特，但幾小時後就被推特刪掉，理由是「違反公共衛生安全的社群媒體規定」。

因冠狀病毒的緣故，巴西利亞聯邦特區政府19日下令關閉商店、酒吧、餐廳並禁止宗教集會到4月5日，學校也暫停上課。

波索納洛以各界對冠狀病毒疫情危機的反應是「歇斯底里」和「恐懼」的理由，堅持捍衛重新開放商業活動。但波索納洛的立場與態度，已經在政府內部引起爭議。

經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）表示，身為經濟部長，他當然主張恢復商業活動；但身為巴西公民，應遵行衛生當局的建議，待在家裡。

巴西部分軍官也認為，波索納洛不停製造衝突，挑釁各州州長，根本無助於解決冠狀病毒大流行引發的危機。

曼德塔今天重申，民眾應待在家裡，最大程度保持社交距離，以避免傳播冠狀病毒。同時這項建議對公共衛生的重要性，就算因此他被革職，也要堅持到底。

巴西人口超過2億，倫敦帝國學院（Imperial College London）一項研究顯示，如果沒有採取社交隔離和抗疫措施，巴西可能有100萬人因冠狀病毒大流行死亡。

衛生部最新報告指出，目前巴西有4579起新型冠狀病毒疾病確診病例，其中14%是醫護人員，1451例在聖保羅州；全國有159起死亡案例，致死率3.5%。

巴西極富盛名的聖保羅市敘利亞黎巴嫩醫院（Sirio-Libanes）今天指出，院內已有104名醫護衛生人員感染冠狀病毒，目前被隔離。診治過多位巴西總統的心臟科權威醫師卡里爾（Roberto Kalil），也疑似感染住院。

卡里爾已做了病毒篩檢，正在等候結果，但他相信已經染病，因為之前接觸治療約40名確診患者，且已出現發燒、咳嗽和身體不適等症狀。(編輯:陳惠珍) 1090331