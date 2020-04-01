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防監獄疫情擴散 加州擬提前釋放3500非暴力犯

最新更新：2020/04/01 17:08

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國官員今天說，加州監獄系統打算提早釋放約3500名非暴力犯罪囚犯，以協助減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散。

法新社報導，加州矯治局（California Department of Corrections and Rehabilitation）表示，第一批獲釋犯人將是刑期剩下不到30天者，接著是刑期剩下不到60天者。

新澤西州與部分城市等其他行政區已宣布類似措施。美國司法部長巴爾（Bill Barr）上週表示，他指示聯邦監獄釋放一些囚犯，以減緩疫情造成的衝擊，可能有2000名犯人符合資格。

加州矯治局局長狄亞士（Ralph Diaz）在聲明中說：「我們不輕易實施這些新措施。」

他並說：「加州矯治局的首要之務是確保人員安全，包括我們的監獄人員、遭監禁的囚犯、機構內部其他人員以及整個社區。然而，由於全球爆發疫情，我們必須考量到2019冠狀病毒疾病傳染風險，這也對人員的安全構成嚴峻威脅。」

有關當局說，加州監獄已有22名工作人員與4名囚犯採檢呈陽性反應，提早釋放囚犯可增加收容量並挪出空間。

加州監獄已實施其他防疫措施，包括規定進入獄所的人員必須篩檢身體狀況，以及暫時取消探監。獄方給予囚犯和親人額外免費通話時間，以彌補探監權遭剝奪的損失。

然而，提早釋放囚犯的措施並未讓所有人感到滿意。一名檢察官表示，這會把危險的罪犯放回街頭。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090401

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