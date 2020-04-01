全球3大組織警告：對抗武漢肺炎須慎防糧食危機

（中央社巴黎1日綜合外電報導）包括聯合國糧農組織（FAO）在內的3個全球組織負責人警告，倘若各國不能妥善應對持續發展的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，世界將面臨糧食短缺危機。

法新社報導，全世界許多政府都祭出封城措施，限制人員流動，導致國際貿易與糧食供應鏈嚴重放緩。

聯合國糧農組織秘書長屈冬玉、世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）簽署的聯合文件指出，食物供應的不確定性足以引發一波出口限制，並造成全球市場糧食短缺。

根據聯合文件，各國政府在保護公民的健康與福祉時，必須要確保與貿易相關的任何措施不會中斷糧食供應鏈。

他們表示，這樣糧食中斷的情況包括，阻礙農業與食品業勞工的流動，以及延長食品邊境查驗時間，導致食品腐壞和增加糧食浪費。

聯合文件指出，必須確保應對武漢肺炎疫情，不會無意間導致生活必需品出現不合理的短缺，加劇飢餓與營養不良的情況。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090401