更多編輯台推薦新聞：
門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用
生活

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用

JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責
娛樂

JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責

武漢肺炎／美羅斯福號航母逾百人確診 艦長致函上級求援
國際

武漢肺炎／美羅斯福號航母逾百人確診 艦長致函上級求援

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎
國際

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

全球3大組織警告：對抗武漢肺炎須慎防糧食危機

最新更新：2020/04/01 21:51

（中央社巴黎1日綜合外電報導）包括聯合國糧農組織（FAO）在內的3個全球組織負責人警告，倘若各國不能妥善應對持續發展的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，世界將面臨糧食短缺危機。

法新社報導，全世界許多政府都祭出封城措施，限制人員流動，導致國際貿易與糧食供應鏈嚴重放緩。

聯合國糧農組織秘書長屈冬玉、世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）簽署的聯合文件指出，食物供應的不確定性足以引發一波出口限制，並造成全球市場糧食短缺。

根據聯合文件，各國政府在保護公民的健康與福祉時，必須要確保與貿易相關的任何措施不會中斷糧食供應鏈。

他們表示，這樣糧食中斷的情況包括，阻礙農業與食品業勞工的流動，以及延長食品邊境查驗時間，導致食品腐壞和增加糧食浪費。

聯合文件指出，必須確保應對武漢肺炎疫情，不會無意間導致生活必需品出現不合理的短缺，加劇飢餓與營養不良的情況。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090401

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報