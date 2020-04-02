日本冠狀病毒篩檢件數 日媒：遠比德韓等國少

（中央社記者楊明珠東京2日專電）武漢肺炎疫情在全球蔓延，日本今天新添180例確診病例，累計3387例。有日媒報導，日本每天進行病毒篩檢件數約2000件，比德國、韓國等國家少很多，有必要擴大篩檢件數。

日本經濟新聞報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續在全球擴大，日本篩檢的體制落後於世界其他國家，檢查件數每天約2000件，平均每100萬人的檢查數僅德國的1/17。為了掌握疫情，提出對策，有必要擴大篩檢。

報導說，英國牛津大學研究人員等組成的團體於3月20日左右統計各國進行病毒篩檢的件數，以平均每100萬人口計算，韓國、澳洲、德國等篩檢件數多。其中，德國是2023人（截至3月15日）、日本是117人（截至3月19日），相差甚大。

日本首相安倍晉三曾說在3月之內日本境內檢查量能每天可提高至8000件。但實際上，篩檢（PCR檢查）件數每天未超過2000件。日本截至3月29日共篩檢5萬4000件，而德國截至3月15日篩檢件數達16萬7000件。

在德、日兩國，是否實施病毒篩檢都是由醫師判斷。但德國的情況是，民眾即使確診，如果無症狀，就讓患者在家療養。日本只要檢查結果確診，即使無症狀或輕症，原則上須住院。這是根據傳染病防治法規定，形同將病患進行隔離以避免病毒擴散。

日本厚生勞動省擔憂，如果檢查網張得太大，包括誤判的案例在內，可能造成住院病患暴增，導致醫院功能失靈，連帶造成醫療崩潰。

日本厚生勞動省3月1日曾對都道府縣提示方針，如果疫情擴大，住院病患增加導致難以接納重症者，原則上就讓輕症的確診者居家療養。但到目前，厚生勞動省還沒明示達到這種狀況的標準為何。

東京都知事小池百合子就表示，東京的病床數已面臨吃緊的狀況。

報導說，東京等大城市確診者找不出感染源的人數急增，實在有必要擴大檢查網。（編輯：馮昭）1090402