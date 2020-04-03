傳OPEC+將討論減產1000萬桶 油價飆上33美元

（中央社維也納3日綜合外電報導）消息人士透露，石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯等結盟油國6日將召開視訊會議，討論每日產油量聯合減少1000萬桶。油價應聲強勁反彈，布倫特原油大漲10%站上每桶33美元。

OPEC最大產油國沙烏地阿拉伯昨天呼籲召開緊急會議，盼OPEC成員國和非OPEC盟國達成公平的產油協議，以穩定受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響需求而重創的原油市場。

美國總統川普昨天也在推特發文表示，他已與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通過電話，協調對方與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）溝通，雙方可能同意減產約1000萬至1500萬桶原油。

消息激勵昨天美國交易時間油價飆漲，美國西德州中級原油（WTI）期貨價格一度狂升35%，終場來到每桶25.32美元。國際基準布倫特原油（Brent）期貨價格更一度暴漲47%，收在每桶29.94美元。

一名和OPEC關係密切的知情人士今天告訴法新社，OPEC成員國和結盟油國（OPEC+）6日將透過視訊召開會議。俄羅斯新聞社（RIA）也報導，非OPEC產油國亞塞拜然的能源部長證實，OPEC+訂於6日召開視訊會議。

另有一名OPEC知情人士告訴路透社，OPEC+將討論聯合減產每日1000萬桶油；若要再擴大減產幅度，必須所有結盟國都加入。此外他說，OPEC+仍在觀望川普今天稍晚將與美國產油公司會面的結果。

川普預定今天與埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）等美國油企的高層會面。川普曾表示，他不會要求美國業者減產。

今天歐洲市場早盤，布倫特油價一度應聲大漲10.32%，來到每桶33.03美元。西德州中級原油價格也勁揚5.09%，來到每桶26.61美元。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1090403