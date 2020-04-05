英國最年幼死者 5歲孩童染武漢肺炎病逝

（中央社記者戴雅真倫敦4日專電）英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）今天在疫情例行記者會上表示，一名有病史的5歲孩童感染武漢肺炎後不幸身亡，成為目前最年輕死者。他沒有揭露孩童的性別。

英國今天新增708起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，連續4天創單日新高紀錄，累計4313人不治，確診增至4萬1903例。

雖然708起死亡突破先前紀錄，但根據專家推估約每3.5天喪生者會翻倍的速度，708起死亡少於原本推估今天會達到的800死。

不過，僅有一天落後於推估數字，還無法得出太多結論；從3月23日實施的禁足令還需要一段時間才能看到成效。

戈夫在記者會中表示，廠商目前每天趕工生產數百台呼吸器，推估下週就能達到日產1000台；此外，英國也從海外獲得援助，包括中國捐助的300台。

戈夫也在記者會中替5歲孩童的家屬致哀。

英國先前年齡最低的武漢肺炎死者是3月30日死亡的13歲男童阿布杜瓦哈（Ismail Mohamed Abdulwahab），且由於憂心病毒傳染，家人無法陪在身邊而孤獨離世，他的葬禮已於4日舉行。

由於疫情因素，他的親屬同樣無法出席葬禮。他的6名兄弟姐妹中，一名弟弟和一名姊姊也出現武漢肺炎徵狀。

英國這週末陽光普照，政府宣導民眾不要出門，避免疫情傳播。英國國家醫療保健服務（NHS）醫療總監波維斯（Stephen Powis）表示：「太陽出來了，不代表你也要跟著出門。」

他表示，保持社交距離政策已經開始奏效，最新數字顯示，新增病例數已經開始穩定下來。不過他強調，沒有自滿的空間。

波維斯先前表示，將會先看到感染人數降低，接著是住院人數降低，然後才會出現死亡人數降低，因此短期內恐無法見到死亡數字下降。（編輯：韋樞）1090405