美富豪帶病毒度假 觀光勝地武漢肺炎病例暴增

（中央社紐約5日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，美國富人和名流紛紛逃離城市，湧入度假勝地躲避疫情，導致當地確診病例暴增。部分官員對此感到憤怒，且越來越擔心小型地方醫院可能無力應付這些患者。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國愛達荷州吉曲（Ketchum）市長布萊德夏（Neil Bradshaw）警告，當地不是讓遊客度「病毒假期」的地方。吉曲是最靠近滑雪勝地太陽谷（Sunny Valley）的城市。

去年滑雪季期間，太陽谷總計有42萬6500名滑雪客到訪。數十年來，太陽谷一直是億萬富翁和名流愛去的旅遊熱點，好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）和臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人都對此地情有獨鍾。

截至2日，太陽谷所在地布雷恩郡（Blaine）已有351起確診病例，但全郡只有2萬2000名居民。

布萊德夏在「愛達荷山快報」（Idaho Mountain Express）專欄撰文說：「我們必須阻止朋友和遊客前來。對於一個過去非常歡迎遊客的小鎮而言，這很難做到，但我們必須減少造訪此區的旅客數。」

愛達荷州全州累計病例中，有近半數都來自布雷恩郡。布雷恩郡疫情嚴峻，使當地唯一醫院不堪負荷。這間醫院只有一台呼吸器，且由於院內幾名醫師先前被隔離，部分空間目前不對外開放。

愛達荷州所發生的事反映全國趨勢。根據美國農村新聞網站「遠方日報」（Daily Yonder）的分析，擁有休閒經濟的農村郡內武漢肺炎感染率偏高，比擁有其他類型經濟的農村郡高出3倍以上。

根據「鹽湖論壇報」（Salt Lake Tribune）刊登的一項分析，這些地區的人均感染率之高，堪比紐約市和紐奧良。

3月底病例最多的2個農村休閒郡，就是著名滑雪勝地科羅拉多州維爾市（Vail）和猶他州公園市（Park City）的所在地。

維爾地區一連串病例皆與墨西哥幾起病例有關，因先前有包含多名企業主管在內的400人從墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）搭乘兩架包機，前往維爾地區度假。至少3名高管在結束行程回到墨西哥後，對武漢肺炎病毒檢測呈陽性反應。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090405