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巴基斯坦宗教集會恐群聚感染 2萬人隔離

最新更新：2020/04/06 10:32

（中央社巴基斯坦拉合爾5日綜合外電報導）官員今天表示，3月間有超過十萬人不顧武漢肺炎疫情嚴峻，參加拉合爾（Lahore）一場伊斯蘭集會，當局現已隔離2萬人，並在尋找曾經赴會的其他民眾。

當局表示，擔心參加3月10日至12日伊斯蘭傳道會（Tablighi Jamaat）集會的民眾，正在把俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）散布到國內外各地，因此希望把他們召來採檢或隔離。

政府以疫情為由要求取消那場集會，但仍有超過10萬人無視警告前來拉合爾參加。

當局已在西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）隔離5300名參加拉合爾集會的伊斯蘭傳道士。

發言人瓦濟爾（Ajmal Wazir）今天告訴法新社：「衛生官員正在進行2019冠狀病毒疾病採檢，其中一些人檢測呈陽性反應。」

瓦濟爾表示，因全國主要公路關閉，開柏普赫圖赫瓦省有數千名傳道士受困在其他地區。

政府官員表示，中部旁遮普省（Punjab）城市拉合爾約7000人隔離，南部信德省（Sindh）多達8000人隔離，另有數十人被迫在西南部俾路支省（Balochistan）自我隔離。

當局告訴法新社，至少有154人3月參加伊斯蘭傳道會後對武漢肺炎檢測呈陽性反應，2人死亡。

武漢肺炎目前在巴基斯坦造成至少45死，但因採檢人數有限，觀察家擔心實際數目遠比帳面來得多。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090406

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