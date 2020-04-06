新加坡推第3套經援案 補助成人新幣600元

（中央社記者黃自強新加坡6日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡今天推出第3套經援方案，撥款新幣51億元，包括年滿21歲的新加坡人可在4月獲得新幣600元（約新台幣1萬2643元）的現金補助。

這是新加坡政府在2個月內為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）提出的第3個經濟援助方案。

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰今天下午在國會聲明，新幣51億元（約新台幣1074.7億元）中有40億元協助企業與員工，另外11億元給予家庭與個人。

第3套經援方案包括年滿21歲新加坡人可在4月獲得單次現金補助新幣600元。由政府管理的工業、辦公室或農耕戶等非住宅承租戶，租金回饋從半個月增加到1個月。

新加坡190多萬名在職的本地員工，今年4月的薪資可獲得高達75%補貼，補貼金額上限新幣4600元。企業除豁免今年4月份的外勞稅外，也會有額外的外勞稅回饋。

新加坡從7日起到5月4日實施更嚴格的社交安全措施，凡提供非必要服務的場所都要關閉1個月。

根據這項新措施，諸如水、能源與環境有關的服務行業照常運作，另與日常民生有關的理髮、電梯維護、洗衣、醫院、銀行與大眾運輸與電信仍會營運。餐館、小販中心、咖啡店與食閣等庶民美食中心僅接受外帶或送餐服務。

員工改成居家辦公模式，新加坡政府勸導國民今後一個月別出門。總理李顯龍建議民眾出門要戴口罩。

新加坡政府3月26日公布新幣480億元的第2個經濟援助方案，2月18日公布的財政預算案中的疫情預算約64億新幣，以緩解疫情帶來的衝擊。

新加坡政府為疫情推出的3個經濟援助措施，分別取名團結（Unity）、韌性（Resilience）、同舟共濟（Solidarity）。（編輯：郭中翰）1090406