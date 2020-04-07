墨西哥單日確診創新高 亟需擴大招募醫護抗疫

墨西哥新增296起武漢肺炎確診病例，創下單日最高紀錄其，中125人不治。圖為一名墨西哥市男子戴口罩騎腳踏車。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社墨西哥市6日綜合外電報導）墨西哥今天通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增296起確診病例，創下單日最高紀錄。衛生部副部長表示，國家必須招募更多醫護人員，以對抗惡化的疫情。

墨西哥衛生官員在記者會上表示，新增病例使得境內確診病例數躍升至2439例，其中125人不治。

衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell）預估境內確診數將持續急遽上升，他表示，在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，墨西哥的醫護人員以人口比例來看是最低的國家之一。

他說：「這對我們來說，構成一項挑戰，我們需要招募和培訓更多醫護人員。」

拉米雷斯表示，墨國情勢在4月30日後將惡化，因為到時「疫情曲線」會開始攀升。

他說：「無可避免地，我們將有更多不斷增加的病例。」「現在是待在家中，降低（病毒）傳播的時刻，因為情勢將更加嚴峻。」（譯者：黃靖貽/核稿：劉淑琴）1090407