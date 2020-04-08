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石油輸出國籲加入減產 美國抗拒

最新更新：2020/04/08 09:33

（中央社倫敦/莫斯科7日綜合外電報導）石油價格因2019冠狀病毒疾病崩跌，沙烏地阿拉伯、俄羅斯等產油國本週開會時將同意大幅減產，但這唯有在美國等數個國家加入降低產量幫忙支撐油價的情況下才會發生。

但美國能源部今天發布聲明指出，政府並未採取行動，產量已有降低，這和白宮堅持不介入民間市場的立場一致，但減產會在未來兩年間慢慢發生。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延導致航空燃油、汽油與柴油需求大減，全球石油需求暴跌30%，等於每天減產約3000萬桶。

雖然沙烏地阿拉伯、俄羅斯等石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）的成員國表示願回談判桌，但唯有在美國等非石油輸出國家組織成員有所行動的條件下才會做出回應。目前尚未有協議敲定。

伊朗石油部長桑加尼（Bijan Zanganeh）今天推文表示：「石油輸出國家組織與非石油輸出國家組織召開任何會議前，產油國必須就減產國家的產量達成協議。」他還說，美國與加拿大需在決定減產上扮演角色。

石油輸出國家組織與夥伴國9日將舉行視訊會議。美國總統川普上週表示，利雅德與莫斯科已同意每日空前地減產1000萬至1500萬桶，約為10%至15%的全球供應量。他並未承諾美國企業會採取任何行動。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1090408

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