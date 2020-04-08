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專題／中國武漢解封民眾仍憂疫情 恐懼猜疑將成世代記憶
首頁 / 國際

50萬3M口罩將抵加 杜魯道：繼續說服美別擋出口

最新更新：2020/04/08 11:26

（中央社渥太華7日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天說，加國將繼續努力說服美國不要阻止醫療用品出口，以對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。加國能源大省亞伯達省警告，疫情將引發經濟災難。

杜魯道（Justin Trudeau）說，總部位於美國明尼蘇達州聖保羅（Saint Paul）的3M公司（3M Co）製造的50萬枚N95醫療口罩將於明天運抵，這是安大略省訂購400萬枚口罩的一部分。

由於3M公司運送口罩作業受阻，引起安大略省抱怨，加拿大官員於是向美方施壓。美國總統川普上週簽署命令，禁止個人防護裝備出口。

杜魯道說：「我們進行了具建設性和富有成果的對話，確保這批貨物能順利出口，但我們也承認還得付出更多努力。」

「我們將繼續向美國政府強調醫療保健用品和服務跨境流通的意義。」

武漢肺炎疫情料將重創加拿大經濟，亞伯達省（Alberta）首當其衝，在當局祭出封鎖措施前，這個能源大省已飽受低油價衝擊。

亞伯達省省長肯尼（Jason Kenney）說，失業率恐從當前的7.2%飆到25%。

加拿大官員說，加國死亡病例從昨天的293例增至345例，累計確診病例則從昨天的1萬5822例增至1萬7063例。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090408

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