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川普伸援手 美墨同意共同減產35萬桶原油

最新更新：2020/04/10 23:04

（中央社墨西哥市10日綜合外電報導）墨西哥昨天拒絕石油輸出國家組織（OPEC）要求的減產額度，令減產協議恐生變。墨西哥總統今天表示，美國已同意擴大減產彌補墨西哥不足額度，兩國合計將減產每日35萬桶油。

OPEC成員國和俄羅斯為首的非OPEC產油盟國昨天召開會議，討論是否攜手減產，以拉抬因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊而慘跌的油價。

按照各方最後協議，不屬於OPEC的墨西哥分配到的每日產油量應減少40萬桶。但墨西哥在最後一刻拒絕簽署協議，堅持只願減產每日10萬桶。

不過，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天表示，美國總統川普昨天和他聯繫，表示願意幫助墨西哥彌補不足的減產規模。

羅培茲歐布拉多在記者會上說：「川普總統表示，美國為了幫助墨西哥，將把自身原本預計減產規模提高25萬桶。」

而加上墨西哥同意的減產額度，雙方合計將為全球原油減產貢獻35萬桶。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1090410

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