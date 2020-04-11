美藉防疫遣返外國人 擬對不配合國家採簽證制裁

美國總統川普10日表示，針對拒絕接收從美國遣返民眾、或不合理延遲這些人入境的國家，美國政府可實施簽證制裁。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）在美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫之際，總統川普今天表示，針對拒絕接收從美國遣返民眾、或不合理延遲這些人入境的國家，美國政府可實施簽證制裁。

川普在一份寫給國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的備忘錄中提及當前疫情，並表示有必要確保「遣返違反美國法律的外國人」行動順利執行。

備忘錄內容顯示，美國的遣返行動是因應疫情發展的必要措施，若國土安全部認定某個不接受歸國民眾入境的國家延遲或妨礙美國的遣返行動，蓬佩奧須在7天內「發起實施簽證制裁的計畫」。

這項命令未直接點名任何國家。

川普政府以防疫為由，於3月21日實施新的邊境管制措施。

在新規定之下，美國官員可免去標準移民程序，迅速驅離外國人。根據路透社消息，整體來說，自新措施生效後，美國邊境已驅逐近7000人到墨西哥。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090411