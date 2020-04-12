羥氯奎寧治武漢肺炎 法國54人出現心臟問題

（中央社巴黎12日綜合外電報導）美國總統川普等人鼓吹以抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」治療武漢肺炎，但法國政府監管當局近日接獲通報，有54名確診患者服藥後出現嚴重心臟問題。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，3月27日以來，法國尼斯（Nice）地區藥物警戒中心陸續接獲通報，有54名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者在服用「羥氯奎寧（hydroxychloroquine）」期間，出現嚴重心臟問題。

尼斯地區藥物警戒中心主任德里奇（Milou-Daniel Drici）表示，這些患者中，有7人心跳驟停，4人死亡。尼斯地區藥物警戒中心負責追蹤法國各地使用羥氯奎寧的病例。

德里奇表示，在多數個案中，心臟問題明顯與使用羥氯奎寧有關，而眾所周知，羥氯奎寧會引起特定的心臟功能障礙。

德里奇表示，若藥物對患者有明顯益處，則值得冒這類風險，但「對於冠狀病毒，（羥氯奎寧）尚未證實有益處，且明顯有引發心臟病的風險」。

他呼籲只能對住院患者進行羥氯奎寧治療，這些患者將須接受密切監控。

法國及其他地區的科學家正進行研究，設法判定羥氯奎寧治療武漢肺炎的有效性。法國衛生當局說，可能要再過幾週，他們的臨床試驗結果才會出爐。

3月底以來，只要確診患者是留在醫院，法國衛生當局就批准使用羥氯奎寧治療，但部分醫師持續為門診病患開藥。目前尚不清楚法國共有多少人因武漢肺炎相關因素服用羥氯奎寧。

但已有54名患者通報服藥後出現心臟問題，代表羥氯奎寧近幾週被廣泛使用。德里奇說，當局平均每年可能都收到3起患者服用羥氯奎寧卻出現心臟併發症的通報。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090412