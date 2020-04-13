支援美國防疫 韓國14日出口60萬套檢驗試劑組

（中央社首爾13日綜合外電報導）因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，美國總統川普先前向韓國請求檢測試劑組支援，韓國外交部高層人士表示，60萬套試劑組規劃在14日出口至美國。

路透社報導，韓國外交部官員匿名表示，裝載檢測試劑組的美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）貨運機預計在韓國時間明天晚間10時30分起飛；這批試劑組將送交美國政府，並由美國政府支付貨款。

官員表示，另外15萬套試劑組也會在近期內出口，並透過某家當地零售商販售。

官員也說，這些聚合酶連鎖反應（PCR）檢測試劑組主要由上月底取得美國食品暨藥物管理局（FDA）初步許可的3家企業提供，但拒絕透露14日出口的這批試劑組是由哪2家業者提供。

不過，知情人士透露，其中一家業者為OSANG Healthcare，將提供30萬套。對此，韓國外交部表示無法提供相關資訊；截稿前未能與OSANG Healthcare取得聯繫。

先前已有韓國業者寄送檢測試劑組至洛杉磯等美國城市，但這次是首次由美國聯邦政府下訂的大筆訂單。

韓國是中國以外第一個爆發大型感染的國家，但以大量篩檢及追蹤接觸史的方式將疫情控制下來。川普3月25日與韓國總統文在寅通話時，也請求韓國支援檢測試劑組，以因應美國各州迅速蔓延的疫情。（譯者：廖禹揚/核稿：陳昱婷）1090413