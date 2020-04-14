俄羅斯疫情威脅中國 華人指當地防疫不徹底

（中央社台北14日電）中國武漢肺炎境外輸入的主要來源是俄羅斯。當地中國商人表示，俄羅斯前期防疫不徹底、民眾對疫情不緊張，加上在莫斯科的許多華商習慣群聚吃住，造成當地中國人確診數上升。

中新社旗下新媒體中新經緯App今天引述在俄國的僑民說，現在當地民眾上街必須要有通行證，街道執勤員警數量也在增加；但前期俄羅斯各地採取的防控措施力度並不夠，絕大多數都是口頭上、形式上比較嚴格，實際落實鬆散，甚至在官方宣布3月28日進入帶薪休假的隔離期後，街上仍車水馬龍。

俄羅斯中國總商會副秘書長王曉然說，「這個民族可能習慣了經受苦難和麻煩，他們面對疫情泰然處之的態度讓我感到驚訝」。住在聖彼德堡的俄中商務園總裁陳志剛也說，聖彼得堡街上戴口罩的人很少，不到兩成。

王曉然指出，在俄羅斯人的觀念裡，戴口罩是在向周圍人宣告「我是一個病人」，因此沒有感染症狀的人不會佩戴口罩。但華人群體對戴口罩很重視，「我們內部一直在說，不要怕遭到當地人歧視，一定要對自己負責」。

報導也指出，俄羅斯衛生部傳染病專家葉蓮娜馬琳尼科娃接受媒體採訪時曾說，俄羅斯的病例增長飛速，與很多人不遵守自我隔離規定有關。

俄羅斯疫情嚴峻，增加中國防疫風險。根據中國駐海參崴總領館，截至14日，東北小城綏芬河市累計已從俄國輸入322名確診病例；此外，上海衛健委也通報，12日，一架從莫斯科飛往上海的204人航班，檢測出了60例確診病例。

至13日為止，中國從境外輸入武漢肺炎確診病例最多的是俄羅斯，達510例。

這些確診病例大多是中國人，對於他們在疫情之下返回中國，王曉然表示理解，因為有些中國人在當地已經產生恐慌情緒，且對俄國的醫療資源是否充裕感到懷疑。

當地中國人喜歡抱團取暖、群聚生活，也是造成他們染疫的原因之一。上述同一航班的確診60人，大多是來自莫斯科華商聚集的柳布林諾（Lyublino）市場和薩達沃（Sadovod）市場，他們在此從事小商品的批發生意。

英國廣播公司（BBC）中文網引述一名在莫斯科從事貿易近20年的華人說：「這些市場裡的賓館一層就有幾十個房間，每個房間甚至會住7到8個人，他們3月底不營業後，就會擠在房間裡聚餐、打麻將……一個人中標，一層就全軍覆沒。」

王曉然也說，這兩個市場是莫斯科華商聚集地，他們有自己的生活圈子，愛抱團、容易跟風，很容易出現一個人說要回中國，很多人可能就跟著回來的情況。

14日，俄羅斯通報新增2774起武漢肺炎確診病例，再創單日新高，全國累計2萬1102例確診、170人喪生，莫斯科是俄國最嚴重疫區，累計確診也已破1萬例。

中國日前宣布關閉中俄邊境的陸路口岸，不過，根據雜誌「中國慈善家」，綏芬河口岸在7日關閉後仍有人繼續入境，其中有疑似和確診病例。（編輯：張淑伶）1090414