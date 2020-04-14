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全球武漢肺炎逾12萬死 確診破192萬例

最新更新：2020/04/14 22:40

（中央社巴黎14日綜合外電報導）法新社彙整的官方數據顯示，截至14日格林威治標準時間11時（台灣晚間7時），全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例已增至12萬13例，確診逾192萬3390例。

疫情已擴散至193個國家及地區。全球累計確診病例中，有至少41萬1500人已康復。

法新社蒐集各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測重症病例。

美國目前處於全球疫情中心，境內有2萬3649人不治，確診達58萬2594例，至少4萬4308名病患已經康復。

義大利則是全球疫情第2嚴重國家，境內累計2萬465人病故，確診達15萬9516例。

疫情重災國還包含西班牙（1萬8056死、17萬2541例確診）、法國（1萬4967死，13萬6779例確診）和英國（1萬1329死，8萬8621例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報3341死和8萬2249例確診，有7萬7738人痊癒。中國通報新增89例確診。

到目前為止，歐洲累計確診97萬3087例，8萬1474死；美國和加拿大累計確診60萬8274例，2萬4482死；亞洲累計確診14萬4057例，5136死；中東累計確診10萬5246例，5018死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診6萬9749例，2991死；非洲累計確診1萬5376例，835死；大洋洲累計確診7601例，77死。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090414

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