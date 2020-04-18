馬來西亞武漢肺炎確診新增減少 企業股東會須展延

（中央社記者郭朝河吉隆坡18日專電）馬來西亞今天新增54起武漢肺炎確診病例，再度創下一個月新低，累計達5305例。政府也宣布，除非透過視訊會議，否則所有企業和組織等須延後年度股東大會舉行，直到衛生部提供安全集會日期。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天說，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例增2起，累計88例，死亡率1.65%。有135名確診病患康復出院，累計3102人出院，康復率58.47%，也創下新高。除了死者和康復出院者外，其餘2115名患者中，有49人在加護病房，其中26人需要呼吸器。

截至昨天中午12時，馬來西亞共有29個紅區、15個黃區。依照馬來西亞衛生部分類，超過40起確診病例歸類為紅區，黃區為20至40起確診病例。

馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天宣布，除非透過視訊會議，否則所有企業、合作社、協會和組織必須展延年度股東大會的舉行，直到衛生部提供安全集會日期。

同時，他公布從3月18日至4月17日實施行動管制令以來，違反禁令而遭逮捕的累計人數多達1萬3639人。為了避免一些人計劃越州回鄉慶祝齋戒月及開齋節，警方將增設路障防止人潮移動，且不排除採取更嚴厲的措施管制人流。

他補充，就算行動管制令已結束，人民仍必須遵守政府制定的標準作業程序生活。就算是已購買機票打算出國的人士，也必須等到航空公司獲准營運後才能出國。

另一方面，中國駐馬來西亞大使館在臉書發文表示，8名來自廣東的醫療小組專家在今天抵達，包括感染管理科、呼吸科、重症醫學科、精神科、感染科、數據分析、病毒學和中醫學專家，預計將在馬來西亞停留兩週，並與當地醫療人員進行抗疫交流。（編輯：陳惠珍）1090418