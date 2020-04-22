超市顧客擁擠 東京都政府盼店家設限防疫

（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本政府發布緊急事態宣言，盼民眾少外出，東京多處超市卻人潮擁擠。東京都知事小池百合子今天表示，考慮要求超市設限，避免太多人入內。

為阻止2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，日本政府於7日宣布東京、大阪等7都府縣為緊急事態。小池百合子籲請部分行業暫時歇業，但販售民生必需品、食材等的超市可持續營業。

小池今天在東京都廳（辦公大樓）對媒體表示，有些超市、零售店變成人群很密集的地方，所以正考慮要求店家儘速提出對策，避免湧入很多顧客。比如說，一次限多少人入店、排隊等著入店的人應保持多少距離、購物時間限制等。

東京都15日召開防疫專家會議時，就有委員提議，對於如何避免人潮擁擠若每家超市零售業者採行的措施不一，東京都政府應可主導進店人數的限制、時間制的實施等規範。

除了超市購物人數密集的問題，小池在會議上也言及不願配合防疫歇業的柏青哥店。她表示，將掌握這些店的營業情況，可能採取更強力的措施，籲請個別的店鋪暫時歇業。東京都政府將與中央政府合作研擬對策。（編輯：馮昭）1090422