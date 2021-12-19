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澳洲小學充氣城堡遭強風吹起 罹難學童增至6人

2021/12/19 16:46（12/19 17:14 更新）
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（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲16日發生校園悲劇，一所小學為期末派對準備的充氣城堡遭強風吹至空中，釀5名學童喪命，數人重傷；警方今天表示，一名11歲男孩在醫院離世，遇難者數攀升至6人。

這起事故發生於澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）北部德文港（Devonport）一所小學。

塔斯馬尼亞州警察局長海恩（Darren Hine）說：「我懷著沉重的心情證實，今天下午有一名11歲男孩在醫院離世。」他並向涉及這場校園悲劇的學童及其家屬致哀。

警方先前證實，3名12歲男童、1名12歲女童和1名11歲女童死於這場事故。另2名學童仍在塔州首府荷巴特（Hobart）醫院，情況危急；1名兒童正在家中恢復。

這起充氣城堡遭強風颳起所釀成的悲劇，讓當地社區和澳洲各界心痛不已；為受影響家庭設立的線上募款活動，募得金額已超過120萬澳元（約新台幣2380萬元）。

當局表示，最初目擊者報告指出，學童從大約10公尺（33英尺）的高度摔落。

塔州當局已開始調查這起事件，他們預計這將「需要一些時間」。專門警察正在飛往塔斯馬尼亞，協助訪問參加期末戶外派對的人；大約有40名小學生參與此活動。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1101219

影片來源：ABC News (Australia)
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