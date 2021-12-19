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俄烏情勢緊張 德防長：須對話但俄國不能命令北約

2021/12/19 22:53
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（中央社立陶宛盧克拉19日綜合外電報導）俄羅斯與西方國家的關係因烏克蘭情勢而益發緊張，德國國防部長蘭布雷特今天出訪立陶宛時表示，俄羅斯不能在區域安全問題上向北約發號施令。

立陶宛之行是蘭布雷特（Christine Lambrecht）出任德國防長後首度海外訪問，她會探視駐紮在立國的北大西洋公約組織（NATO）成員國部隊。

她這次來訪，正值俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結數以萬計軍人，立陶宛以及另2個波羅的海國家愛沙尼亞和拉脫維亞也對區域安全感到擔憂。

蘭布雷特告訴記者：「我們必須透過外交和可信的威懾，來解決我們現在所處的緊張局勢。」

她在立陶宛的盧克拉（Rukla）軍事基地說：「我們必須彼此展開對話，這意味討論俄羅斯提出的提案。這是正確且重要的。」

「但不能由俄國指示我們的北約夥伴如何定位自己（的立場）。」

俄國17日公布要求清單，向北約和美國尋求安全保證，並希望限制北約對烏克蘭和前蘇聯國家的影響力。

莫斯科呼籲北約不得接受任何新成員加入該組織，也不能在前蘇聯國家建立新的軍事基地。

蘭布雷特此行拜會立陶宛防長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）。阿努紹斯卡斯說：「俄羅斯在加里寧格勒（Kaliningrad）地區動員的部隊，規模比我們部署在盧克拉的一營兵力大上10倍。」

他告訴記者：「在這種情況下，根本不可能執行俄羅斯的要求，因為這些要求削弱我們國家的安全。我認為這些提議須被拒絕。」

大約有550名德國軍隊駐紮在盧克拉軍事基地，這個多國部隊營區由德國指揮。

俄羅斯2014年併吞克里米亞，並幫助烏克蘭分離主義分子控制烏國東部部分地區後，類似部隊也在2017年被派往其他波羅的海國家和波蘭，以嚇阻俄國。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101219

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