議員華倫確診 美國抗疫新階段力阻Omicron肆虐

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦參議員華倫今天證實確診COVID-19，但未透露是否感染變異株Omicron。美國衛生官員今天敦促民眾施打追加劑疫苗、戴口罩，冬季耶誕新年假期旅行時也要小心。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron蔓延全球，恐怕取代Delta成為美國主流變異株。

美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）上說，Omicron病例未來兩週將暴增。

他說：「今天一大訊息是，如果大家打了疫苗和追加劑，就有保護力，能預防感染Omicron引發重症。因此，聽到此話的人、美國6成有資格打追加劑但尚未接種者，這週起請去接種，別等了。」

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天也表示，Omicron迅速繁殖，現在接種COVID-19疫苗和追加劑比以往任何時候都更重要。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，目前美國有27%的民眾連一劑疫苗都還沒打。

擔任美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長的佛奇在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）上說：「有一件事非常清楚…就是（Omicron）傳播力驚人，正在蔓延全球。」

佛奇也提醒，不要對Omicron嚴重性保持太樂觀態度，並指出雖然南非的Omicron病例住院率比Delta病例住院率低，但這可能是由於先前廣泛感染後的潛在免疫力。南非11月通報Omicron首例後，目前約有90國通報病例，而美國50州有43州出現病例。

佛奇說，「如果按照目前情勢發展，我們的醫院量能在一、兩週後會非常緊繃」，尤其是接種率低的地區。

72歲民主黨籍麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）今天推特上表示，她打了3劑疫苗並定期檢測，本週稍早COVID-19篩檢呈陰性，但今天篩檢呈陽性，為突破性感染病例，「所幸，我只有輕微症狀，還好有接種追加劑預防重症的保護」。

同黨的52歲新澤西州聯邦參議員布克（Cory Booker）今天也推文說他確診，「昨天感覺有症狀」，還說他「症狀相對輕微」，且最近已打了追加劑，否則可能會更嚴重。

路透社報導，美國政府正在為下一階段的抗疫做準備，總統拜登預定21日發表演說，談論有關疫情升溫情況，並加強呼籲未接種的民眾打疫苗和追加劑。

佛奇在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）上說，拜登策略之一是聚焦加強檢測，「我們真的必須大量檢測，必須讓想檢測的人都能篩檢」。

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不過佛奇和柯林斯都未敦促已接種的美國民眾取消旅行計畫，僅呼籲在機場、機上、火車及巴士上隨時戴口罩。柯林斯說：「我不會說大家不應該旅行，但大家應該要非常小心。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至台灣時間20日上午7時，美國累計5084萬 6828例確診，80萬6439人病故，仍是疫情最嚴重國家。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1101220