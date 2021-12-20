黨內關鍵票不挺 拜登應對氣候領導力恐跛腳

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）在同黨參議員曼欽表態拒挺後，美國總統拜登力推的近2兆美元社福支出與應對氣候變遷法案在國會遇重大挫折，無法達標減排也恐重創拜登領導全球共抗氣候變遷的威信。

西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）今天表示無法支持黨內這份涵蓋教育、健保及應對氣候的包裹支出法案。目前參議院民主、共和兩黨各佔50席，凸顯曼欽這票的關鍵。

曼欽接受「福斯新聞」（Fox News）訪問時提及通貨膨脹等疑慮說：「我無法投下贊成票，繼續推動這項法案，我就是不能，我已盡人事了，抱歉辦不到。」

這份約2兆美元的社福與應對氣候支出法案與上月國會通過、已由拜登簽署生效的約3.5兆美元基建法案構成拜登「重建更好世界」（B3W）計畫的核心，在當前美國通膨升溫、COVID-19病故人數超越川普任內及對抗俄、中的內外交迫之際，曼欽的拒挺無疑再讓拜登重挫。

「華盛頓郵報」指出，白宮為此罕見重批曼欽，對「他突如其來且讓人費解的出爾反爾」感到失望，還說曼欽私下對話時誤導拜登。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，曼欽的表態「悖於他上週和總統、白宮人員的討論及他自己的公開言論」，白宮會施壓他回心轉意。

「華爾街日報」引述知情人士披露，曼欽今天這番在福斯新聞（Fox News）受訪所作的表態，事前沒知會白宮或國會的民主黨高層。

2兆美元支出法案內含超過5500億美元的氣候相關支出，是美國史上最龐大的應對氣候投資。白宮稱這有助實現拜登所提「2030年之前讓美國的碳排比2005年的水平減少50%至52%」的目標。

據研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的報告，若無額外措施，單靠現行作法美國的碳排到2030年只會比 2005年減17%至25%，遠達不到拜登的目標。

獨立分析人士稱，理論上拜登仍可以透過行政監督與各州配合來實現他的減排目標，只是這需各州和行政部門拿出更雄心的行動，如對發電廠、車輛和工業排放祭出更嚴的聯邦規範，但難如登天，幾可肯定如氣候相關的支出無法過關，拜登就別想達成減排目標，勢必破壞美國在國際氣候談判發揮領導角色的努力。

華郵指出，國會的民主黨人紛將砲口對準曼欽，認為他明擺找碴，尤其拜登已竭力縮減法案規模只為贏得他的支持。

拜登近幾週頻頻與曼欽私下溝通，試圖緩和他的疑慮以爭取支持，但終究徒勞，讓目的為擴大聯邦醫療保險（Medicare）福利、降低處方藥價、為美國所有兒童提供托嬰、對抗氣候變遷挹注新經費、為美國低收入戶提供新的財政支持等宏偉社福計畫功虧一簣。

自家黨內擺不平已威脅到民主黨兌現他們在2020年大選時所做諸多承諾，黨內領袖只能放棄讓法案趕在耶誕節前表決的計畫，擺在明年恢復協商。

華郵直言，對民主黨人來說事態至此恐使他們2022年期中選舉堪憂，暴露黨內意識形態分歧及拜登調和鼎鼐能力有限。此前拜登已花了好幾個月試圖透過此一共同經濟願景號召黨內議員，盼明年11月選舉能吸引選民買單。

「紐約時報」指出，儘管拜登政府仍有行政命令和聯邦督導單位在手，但專家表示如立法未過拜登的減排目標根本不可能實現。環保人士表示，以美國是數一數二碳排大國來看，無法達標無疑對地球極其不利。

環保人士、特別是在拜登競選期間曾為他輔選的青年領袖團體今天都異常憤怒，批評拜登和民主黨高層的火力不亞於對曼欽。

上月在白宮外參加絕食抗議盼能立法通過的康品（Paul Campion）說：「拜登、裴洛西（Nancy Pelosi，眾院議長）和舒默（Chuck Schumer，參院多數黨領袖）讓我們失望透頂。」

24歲的康品說：「他們讓曼欽參與法案條款拿捏，後又任由他推翻。」他說如果無法通過氣候應對措施，明年將為民主黨帶來巨大的後果，因為完全執政的拜登政府端不出任何具體兌現的政策。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101220