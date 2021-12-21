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韓製疫苗商用化前效果評價 拚2022上半年核准

2021/12/21 12:15
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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國疾病管理廳今天表示，本週內將著手就第3次臨床試驗的SK生物科技開發COVID-19疫苗進行效果評價，以利疫苗儘早達成於2022年上半年取得使用許可目標，正式上市。

韓國疾病管理廳今天發布新聞稿表示，國立保健研究院本週起將就已進入第3次臨床試驗的SK生物科技合成抗原疫苗，透過分析受試者採樣中和抗體進行效果評價。

中和抗體可中和病毒感染狀況，具有保護力，施打疫苗後生成中和抗體越多，代表預防保護力越高。

為確保這次評價公信力，國立保健研究院今年8月已與國際疫苗研究所簽訂合作協定，就COVID-19疫苗中和抗體實驗法共同制定標準及驗證。

韓國目前有8款COVID-19疫苗正在進行臨床試驗，SK生技開發疫苗是最快進入最後階段的疫苗，目標在明年上半年取得食品醫藥品安全處的使用許可，正式商用化。

國立保健研究院長權埈郁表示，國內首支COVID-19疫苗將邁入商用化的最後階段、也是最重要階段，當局會藉由官民合作體系繼續協助。（編輯：韋樞）1101221

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