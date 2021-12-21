更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

賽諾菲砸278億 買下美國癌症免疫療法公司Amunix

2021/12/21 20:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國製藥業巨擘賽諾菲（Sanofi）今天宣布，已簽署價值10億美元（約新台幣278億元）協議，將收購美國生物科技公司Amunix，這家公司專門研發動員人體免疫系統的癌症治療方法。

聲明表示：「賽諾菲將以約10億美元的頭期款收購Amunix，並將在未來對方達到特定開發里程碑後，再支付最多2億2500萬美元（約新台幣63億元）。」賽諾菲目標明年第一季完成收購。

法新社報導，Amunix開發以細胞激素和T細胞為基礎的癌症免疫療法。細胞激素是與統控免疫系制有關的小型蛋白質，T細胞則是白血球的一種。

賽諾菲的研發長利德（John Reed）表示，Amunix的技術可以「精確地量身訂製藥物，使其只在腫瘤組織發揮作用，而不會傷害到正常組織。」

賽諾菲還說，Amunix最被看好的候選藥品AMX-818，「預計明年初進入臨床試驗」。

Amunix是賽諾菲一系列收購行動中的最新一起，其他包括9月以16億美元買下美國生技公司Kadmon，這家公司正在開發器官移植患者所需療法；以及以27億美元收購信使核糖核酸（mRNA）研究公司Translate Bio。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1101221

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族