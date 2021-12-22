Omicron常見症狀 美醫護：喉痛鼻塞乾咳背痛

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）隨Omicron變異株開始肆虐，美國也忙於區分它與包含Delta在內其他變種的差異。但美國醫護目前發現，喉痛、鼻塞、乾咳、腰背痛等Omicron常見症狀，Delta等株也都有。

「紐約時報」報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）指出除極少部分外，大多數的PCR核酸檢測與抗原快篩都能驗出Omicron，但目前的檢測都只會告訴受測者是否陽性，沒法第一時間具體顯示是哪一病毒株。

雖然初步資料裡已出現一些症狀差異，但專家仍不確定是否具有意義。例如，南非最大的民間醫療保險公司上週發布的數據表明，當地的Omicron確診者最常出現的症狀為喉嚨沙啞或疼痛，伴隨鼻塞、乾咳和肌肉疼痛，尤其是腰背疼痛。

賓夕法尼亞大學專科護理師瑞特（Ashley Z. Ritter）表示前述Omicron常見症狀，Delta與原始株也都有，有鑒才剛開始流行3週，目前要論斷Omicron與其他株的症狀差異還太早。

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紐時認為，甚至最終很有可能Omicron與Delta在症狀上，相同之處會大於相異。

加州大學洛杉磯分校大衛蓋芬醫學院（David Geffen School of Medicine）傳染病專科楊醫師（Otto O. Yang）說：「很可能Omicron與先前的變異株之間存在高度重疊，因為基本上它們都是在致病，就算有差異也極其些微。」（譯者：陳亦偉）1101222