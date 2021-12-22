更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
25日起轉濕冷中部以北探10度 玉山合歡山有望降雪
首頁 / 國際

疫情影響大 2020年美國平均餘命減少1.8年

2021/12/22 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）今天公布的最終官方數據顯示，美國2020年平均餘命減少1.8年，跌幅為超過75年以來最大，很大原因在於Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，去年美國總人口出生時的平均餘命為77歲，較2019年的78.8低。

男性平均餘命74.2歲，女性79.9歲。

CDC總結這份7月起開始調查的報告指出，整體而言，Covid是第3大死因，共造成全美35萬人喪命，為總死亡人數的1/10多一點。

其他死因也造成死亡人數增加，可能與疫情導致排擠醫療照護的取得有關。糖尿病死亡人數首次突破10萬大關，意外死亡也首次突破20萬人。

美國人口調查與統計局（US Census Bureau）先前發布聲明指出，疫情導致人口成長率創史上新低，原因之一在染疫致死以及移民人數減少。

人口調查與統計局表示，截至今年7月1日為止的1年，美國人口僅增加39萬2665人，相當於0.1%，「是建國以來最低」。

人口調查與統計局指出，儘管近12個月移民減少，國際淨移民有24萬4622人，仍首度超越美國「自然增加」人數。2020年美國「自然增加」（出生減去死亡）的人數為14萬8043人。（譯者：鄭詩韻/核稿：張佑之）1101222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族