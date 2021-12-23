印尼空軍放棄購買蘇愷35 將考慮美法戰機

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（中央社記者石秀娟雅加達23日專電）印尼空軍司令法賈爾指出，印尼將放棄向俄羅斯購買蘇愷35戰機，程序耗時、預算、恐遭美國制裁都是原因，目前考慮購買的是美國的多用途戰機F-15EX、法國的飆風戰機（Rafale）。

印尼羅盤報（Kompas）報導，法賈爾（Fadjar Prasetyo）昨天說，空軍將添購美國波音的F-15EX或法國達梭（Dassault Aviation）的飆風戰機；最多添置3個中隊，一個中隊12架至24架，但他未說明，要購買兩種戰機，或在兩者間選擇。

美國國會出資的東南亞新聞網BenarNews昨天報導，印尼2018年與俄羅斯簽訂購買11架蘇愷35（Su-35）戰機的以物易物協議，價值11.4億美元（約新台幣316.7億元），印尼將以等值的棕櫚原油、橡膠和咖啡等交換。

綜合印尼媒體報導，法賈爾指出，印尼不再有意購買蘇愷35戰機，因為購買程序曠日耗時，擔心遭美國制裁，也考慮到空軍的預算。

美國在2017年制定「以制裁反制美國敵人法案」（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act，CAATSA）。根據該法，與北韓、伊朗或俄羅斯進行重大軍事裝備交易的國家可能會受到美國制裁。

印尼在今年稍早時表示，打算買8架F-15EX，也在6月與法國達梭公司簽訂購買36架飆風戰機的意向書。法賈爾指出，飆風戰機受到很多國家青睞，阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）不久前才買80架飆風戰機。

法賈爾說，如果很快敲定購買F-15EX的協議，2027年可以交貨。

BenarNews報導，除了F-15EX、飆風戰機，印尼將購買15架美國洛克希德馬丁的超級大力神運輸機（C-130J Hercules）、歐洲製造商空中巴士（Airbus）的A330多功能運輸加油機（MRTT），近期也向空中巴士購置2架A400M運輸機。（編輯：黃自強）1101223