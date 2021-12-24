國會暴動案紀錄 川普訴請最高院阻止調閱

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國前總統川普今天訴請最高法院阻止國會一個特別委員會取得白宮相關紀錄，這個委員會正在調查今年1月6日國會大廈遭川普支持者攻擊一事。

美國聯邦上訴法院本月稍早駁回川普欲讓白宮文件和紀錄保密的要求，川普為此上訴最高法院。

法新社報導，川普先前遭控煽動支持者強闖國會，如今尋求行使所謂的行政特權，要將可能與這場攻擊案有關的白宮紀錄保密。

下級法院先前裁定現任總統拜登可讓這些資料不受行政特權約束，以便正在調查川粉暴力攻擊國會一事的特別委員會調閱資料，上訴法院本月同意這項裁定結果。

路透社提到，哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）3名法官組成的合議庭兩週前表示，民主黨籍總統拜登決定將這些資料呈交國會，「川普未向本庭提供任何依據以推翻拜登總統的判斷」。拜登政府如今將等最高法院裁定後才能行動。

川普的律師團在呈交最高法院的文件中表示：「前總統有權主張行政特權，即使在他任期結束後亦然」。

律師團譴責國會調閱紀錄的要求「極度廣泛」，指控民主黨掌控的聯邦眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）對「政敵」執行調查。

律師團表示：「國會不得藉由翻閱前總統機密的總統文件來達到政治目的。」

他們說：「在日益黨派化的政治氛圍下，這種調閱紀錄的要求將成為常態，不論是哪個政黨執政。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1101224