繼大阪東京後 京都福岡疑現Omicron社區傳播

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京都府與福岡縣25日也分別確認轄內Omicron患者皆無海外旅遊史，同樣疑為社區傳播。圖為平等院鳳凰堂。（共同社）

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（中央社東京25日綜合外電報導）繼日本大阪及東京先後出現疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株社區傳播後，京都府與福岡縣今天也分別確認轄內Omicron患者皆無海外旅遊史，同樣疑為社區傳播。

日本放送協會（NHK）報導，福岡縣政府表示，轄內一位民眾感染Omicron變異株，不僅是福岡縣內首例，因為無海外旅遊史，研判可能是社區傳播。

TBS電視台報導，京都府今天宣布，轄內4名男女確診感染Omicron變異株，全數無海外旅遊史，也都接種完成兩劑疫苗。這4人年齡介於40多歲到70多歲，其中3人感染途徑不明，研判有可能是社區傳播。

東京都24日出現首例感染途徑不明的Omicron變異株社區傳播確診病例，患者為診所醫師，無海外旅遊史。

大阪府22日新增4例Omicron變異株確診病例，其中3例為一家人，無海外旅遊史也無法掌握傳染途徑，有可能是日本首起Omicron社區傳播。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101225