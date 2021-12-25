東京現首例Omicron社區傳播 設12處免費篩檢站

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本東京都政府面對轄內出現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株社區傳播確診病例，從今天開始啟用12處篩檢站，大規模免費為有意願的民眾進行病毒篩檢。

東京都24日出現首例感染途徑不明的Omicron變異株社區傳播確診病例，患者為診所醫師，無海外旅遊史。

日本讀賣新聞報導，東京都今天啟用12處民間篩檢站，免費提供都內民眾受檢。位於豐島區的一處篩檢站今天上午啟用後就出現排隊人潮。

家住東京都文京區、28日準備返回大阪府老家過年的41歲男性上班族說，現在Omicron變異株很可怕，因為擔心家中高齡父母的健康，也不想為父母帶來困擾，所以來接受篩檢，「很感謝可以免費篩檢」。

日本放送協會（NHK）報導，住在東京都的男大生說，由於要回老家岩手縣參加成人式（慶祝成人的儀式），所以先來受檢；他今年夏天返鄉前曾自費篩檢，很感謝這次能免費。

東京都政府希望能在27日將篩檢站擴及藥局，總數增至約180處，預估每天篩檢約3萬件。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1101225