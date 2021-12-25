越南盼國際觀光客破500萬 短期工作停留免隔離

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越南「鎖國防疫」近2年，11月中旬開放5省市試點接待國際觀光客，並喊話盼2022年能有500萬人次造訪。圖為越南的觀光業者。中央社記者陳家倫胡志明市攝 110年12月25日

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南近日開放5省市試點重迎國際觀光客，喊話盼明年能有500萬人次造訪；與此同時，越南衛生部並宣布，因工作理由入境越南停留14天以下的商務、公務旅客不用隔離。

越南為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情於去年3月關閉國境，期間只允許特定商務旅客搭乘特定包機入境，至今年11月中旬才在疫苗護照架構下開放5省市試點接待國際觀光客，迄今有約3500入境人次。

越南快訊（VnExpress）報導，越南文化體育旅遊部旅遊總局局長阮重慶（Nguyen Trung Khanh）表示，在疫苗護照架構下盼2022年的國際旅客入境人次達500萬，並期望旅遊收入能達400兆越南盾（新台幣約4849億元）。

越南除了力圖復甦國際觀光外，也予以短期公務與商務旅客免隔離。越通社（VNA）報導，越南衛生部24日針對獲准入境越南短期工作14天以下的旅客，發布免隔離指南。

報導指出，適用對象為獲准入境越南短期工作的人員，包括因外交或公務目的入境人員、非外交或公務目的入境人員，例如投資者、專家、高級技術勞工、企業管理人員、經營貿易和市場研究等對象及其眷屬等。

如果前述短期入境旅客要在多個地點工作和活動，則須詳細的旅行計畫，並獲地方主管機關批准。

短期入境旅客與接觸者必須充分遵守越南的防疫規定，自行監測身體健康，當出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或呼吸困難等症狀，應通知主管機關和當地醫療單位，以利依照規定處理。（編輯：高照芬）1101225