岸田文雄施政近2/3日本選民滿意 防疫措施獲青睞

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本經濟新聞今天報導，近2/3的日本選民對於岸田文雄政府的施政感到滿意，選民贊許政府的防疫措施，那些打擊COVID-19的作法包括暫停外籍人士新入境約一個月。

日本經濟新聞（Nikkei Business Daily）報導指出，首相岸田文雄內閣施政滿意度攀升至65%，比上個月調查時增加了4個百分點。

日本經濟新聞24日至26日所做的最新民調顯示，有61%的受訪者對岸田文雄針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應措施給予正面評價，這個數字是該報2020年2月起、就政府因應疫情措施詢問公眾意見以來，評價最高的一次。

具高傳染力的Omicron變異病毒株於全球出現之際，岸田文雄在11月底宣布，日本將暫時禁止外國人入境約1個月的時間。上週，他又把該措施延長到新年假期結束。

岸田文雄10月執政，他是從菅義偉手中接棒。菅義偉擔任首相1年期間，他的施政滿意度隨著疫情攀向高峰而崩潰。

最近幾週，日本每天都有數百件的新增確診病例，但這已遠低於8月上一波高峰期每天超過2萬人染疫的情況。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1101227