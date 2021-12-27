中國外交部證實：收到美官員簽證申請赴冬奧

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儘管美方已宣布對北京冬奧採取外交抵制，但中國外交部27日證實，已經收到美方官員赴中簽證申請。（中新社）

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（中央社台北27日電）儘管美方已宣布對北京冬奧採取外交抵制，但中國外交部今天證實，已經收到美方官員赴中簽證申請，他們將為美國運動員在冬奧期間提供安全和醫療支持。

「南華早報」（South China Morning Post）24日報導，美國政府近日為18名官員向中國申請3個月簽證，理由是為提供安全和醫療支持參與冬奧，未來幾個月內還將再提交40名官員的申請書。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上回覆相關提問時證實，中方已經收到美方有關人員的簽證申請。

他同時不忘批評，美方先前出於政治操弄的目的，在沒有受到邀請情況下，「自導自演了所謂『不派外交或官方代表出席北京冬奧會』的鬧劇」。

趙立堅說，對於美方要派由政府官員組成的團隊來華，並提出簽證申請，中方將根據國際慣例、有關規定和對等原則進行處理。他重申，敦促美方停止把體育運動政治化，停止任何干擾破壞北京冬奧會的言行。

南華早報日前引述消息人士說，美國和中國政府對外交抵制的定義截然不同。中方認為，這18名美國官員赴北京冬奧，即違背美國喊出抵制的目的。美方則認為，名單上的官員不是官方代表，而是為了安全和醫療支持才參與冬奧。

據報導，這些申請書是在美國總統拜登11月底確定考慮對北京冬奧採取外交抵制後提交。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）本月6日宣布，不會派出外交或官方代表出席北京冬奧，以示反對中國「持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪」。（編輯：張淑伶/周慧盈）1101227