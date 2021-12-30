各國縮短COVID隔離期 世衛：折衷辦法

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（中央社日內瓦29日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，縮減COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診患者強制隔離期，是「控制傳播」和「保持經濟運行」之間的折衷辦法。

綜合路透社和法新社報導，高傳染力Omicron變異株肆虐下，全球過去7天的COVID-19感染率來到新高。然而。染疫隔離導致過多民眾被關在家，恐重創經濟，部分國家開始研究縮短確診者/接觸者的隔離期。

美國衛生當局27日將確診患者的建議隔離期從10天砍半為5天，條件是這些個案無症狀，且持續佩戴口罩。

西班牙衛生部今天跟進，將確診個案的強制隔離期從10天縮短至7天。

義大利同樣計劃鬆綁COVID-19確診接觸者的隔離期。

世衛表示，Omicron變異株蔓延，全球上週確診激增11%，各國政府正奮力找尋平衡點。

世衛緊急情況執行主任萊恩（Michael Ryan）在記者會上表示，「如果縮減隔離期，少數個案可能會因為提早出關而發展出疾病、進而造成可能的傳播」。

「但這數量相對少，而很多沒有傳播之虞的人同樣獲准出關。」

「因此這是折衷之道，一來依科學試著做到最完美，又讓經濟和社會受到的擾亂盡可能降到最低，而各國政府還在奮力找出平衡點。」

世衛在隔離這方面的指導方針為，有症狀患者在出現症狀後隔離10天，症狀消失後再追加至少3天；無症狀患者則須在確診後隔離10天。

萊恩表示，目前來說，潛伏期平均約達5到6天，但存有波動範圍。

他解釋說，一個人於5、6天後出現症狀的可能性大幅降低，接下來應由各國政府判斷讓民眾何時出關。

他說，「有部分數據暗示，Omicron潛伏期可能比較短，但還是存有很大的波動範圍」，但他強調，這是根據非常有限的研究而來。

「現階段來說，如果我們沒看到大轉變、大變動，單純依照初步研究來放寬COVID-19控制措施，是適當的做法。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1101230