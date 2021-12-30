48小時18人受害 英小鎮松鼠失控狂咬人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社卡地夫29日綜合外電報導）英國北威爾斯小鎮婦人雷諾茲原本很喜歡她常在後院餵食的松鼠「斑斑」，直到有天「斑斑」突然把她咬到流血，才知道許多鄰居也在牠齒下受害，48小時內就有多達18人被咬。

「今日美國報」（USA Today）報導，「斑斑」（Stripe）開始咬人後，65歲的雷諾茲（Corrine Reynolds）用陷阱捉住牠，然後請來動物管制人員。數小時後她把遭遇貼上臉書，才知道還有很多人和她一樣受害。

雷諾茲告訴英國「衛報」（The Guardian）：「48小時裡，牠攻擊了18個人。」

她34歲的鄰居費爾頓（Scott Felton）表示：「這隻松鼠突然冒出來，跳上我的手臂狂咬。事情來得太快，我根本來不及甩開。」

另一名鄰居羅賓森（Sheree Robinson）則告訴「衛報」，這隻松鼠咬她的手指，還有另外6名鄰居也受害。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

皇家愛護動物協會（RSPCA）表示，由於法律規定不得把灰松鼠放回野地，協會必須將牠撲殺。協會也請民眾勿餵食松鼠或野生動物，因為「這往後可能對牠們、你或你的鄰居帶來麻煩」。

皇家愛護動物協會告訴「衛報」：「得讓這隻松鼠死去我們也很難過，但我們別無選擇，因為2019年法律規定不能把灰松鼠野放回自然環境。我們雖不認同這項法律，但我們得遵守規定。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101230