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126隻瀕危印度老虎今年死亡 有統計以來新高

2021/12/30 16:49
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（中央社新德里30日綜合外電報導）印度老虎保育機構表示，今年有126隻瀕危的這種大型貓科動物死亡，這是從10年前開始收集數據以來老虎死亡的新高。

根據印度國家老虎保育局（National Tiger Conservation Authority, NTCA）統計，最近一次老虎死亡是在29日，於印度中部的馬德雅省（Madhya Pradesh）所記錄到的。

國家老虎保育局從2012年開始編製數據以來，在今年以前，老虎每年死亡數最多的是2016年，當時有121隻老虎死亡。

印度是世界上大約75%老虎的家園。

政府兩年前宣布，印度的老虎數量從2006年1411隻的新低紀錄升高到2018年的2967隻，印度總理莫迪（Narendra Modi）稱許這是「歷史性」成就。

在過去10年中，國家老虎保育局記錄老虎最大死因是「自然原因」，但許多老虎也成為盜獵者和「人與動物衝突」的受害者。

根據政府數據，2014年到2019年間，近225人因老虎攻擊死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1101230

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