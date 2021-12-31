社運健將被控詆毀越南政府 遭判刑5年

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（中央社河內31日綜合外電報導）曾參與反中抗爭的越南社運健將樂仲鴻被控在社群媒體發文詆毀政府，今天遭法院判處有期徒刑5年。人權團體呼籲越南當局立即無條件放人。

法新社報導，曾經在中學執教的樂仲鴻（Le Trong Hung）是兩週內第5名被越南當局判刑的社運健將。位於東南亞的共產國家越南，根本容不下反對的聲音。

現年41歲的樂仲鴻曾於今年5月以獨立人士身分，參選越南的國民議會選舉，不過遭當局否決他的參選資格。

他今年3月被捕，直到今天才受審，罪名是「羅織、編造、散布或大肆宣傳，意圖反對越南社會主義共和國的訊息及文件」。

他的委任律師何輝松（Ha Huy Son）說，樂仲鴻在河內受審僅半天，就被判處有期徒刑5年及緩刑5年。

越南官媒先前報導指出，樂仲鴻曾藉由社群媒體，「透過發布文章或直播，散布歪曲及貶損政府的言論」。

樂仲鴻因參與反中國抗爭而聲名大噪，他也對社會及環保議題發表批判觀點，以及力挺其他的社運人士。

「人權觀察」（Human Rights Watch）呼籲越南當局，「立即無條件」釋放樂仲鴻。

作風強硬的越南政府對於鎮壓異議分子、關押社運健將、新聞工作者，以及在臉書擁有大批粉絲的評論人士，向來行動果決不手軟。

本月稍早，另有4名維權人士因相仿的罪名而被國家把持的法院判刑。

其中之一是知名異議記者范端莊（Pham Doan Trang），她遭判處有期徒刑9年。（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1101231