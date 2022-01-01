巴西疫情回溫 近一週病例增加倍餘

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（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）巴西COVID-19疫情回溫，12月24日至30日期間的通報病例較17日至23日增加一倍餘（134.2%），每日平均病例數從3090例增至7238例。

巴西衛生部數據指出，儘管感染人數增加，但同期死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人數下降9.2%，從每日平均119人死亡降到108人。

聖保羅大學醫學院教授卡里爾（Jorge Kalil）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）訪問說，COVID-19變異株Omicron會繼續在巴西蔓延，到2022年1月中旬左右將成為巴西的主導病毒株。

關於Omicron的傳染力及死亡率，卡里爾預計病例和住院人數會增加，但致命性低於Delta和Gamma等其他變異株。

根據全民健康研究所（ITpS）與Dasa化驗所和DB分子實驗室合作進行的一項調查，12月1日至25日在巴西16州採集的640件SARS-CoV-2陽性檢體的分析顯示，感染Omicron變異株的百分比從月初31.7%躍升到耶誕節的70%。

里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）流行病學家梅卓紐（Roberto Medronho）表示，年終慶祝活動是一個非常令人擔憂的問題，因為Omicron已經在巴西發生社區傳染，隨著這些聚會和人群聚集，趨勢是1月份COVID-19疫情惡化。

梅卓紐指出，Omicron在巴西的演變仍有待研究，但初步觀察顯示，這種新變異株並未導致更多人住院或死亡；而疫苗接種是防禦Omicron的主要方法。

梅卓紐主張5至11歲兒童的COVID-19免疫接種，並指出不良反應的情況非常罕見，且通常是輕微的反應，一旦學校恢復全面運作，而學童沒有接種疫苗，受感染人數會更多，所以盡快開始針對此年齡層的疫苗接種至關重要。

關於流感感染人數異常增加的情況，梅卓紐評估這是由於人們放鬆戴口罩措施，以及沒有接種流感疫苗。

巴西免疫學家波諾里諾（Cristina Bonorino）指出，通常受病毒感染後再接種疫苗，免疫力會更好；雖然疫苗不能防止感染，但病毒在接種疫苗人群中會減少傳播。

專家表示，繼續戴口罩，維持社交距離和待在通風良好的地方，仍然是防止感染COVID-19和流感病毒的有效方法。（編輯：馮昭）1110101