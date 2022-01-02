南非國會大廈失火 傷亡狀況與起火原因仍在調查

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（中央社開普敦2日綜合外電報導）外媒報導，今天南非首都開普敦（Cape Town）的國會大廈發生大火，目前尚不清楚人員傷亡狀況及具體起火原因。

據法新社報導，格林威治標準時間5時30分左右，有人看到國會大廈冒出火焰與大量濃煙，目前消防隊員正在現場進行灌救。

路透引述市長委員會成員史密斯（Jean-Pierre Smith）的說法稱，火勢始於建築物3樓。初步報告顯示，火苗最早出現在辦公室，之後蔓延到健身房。

開普敦市緊急服務部門發言人也告訴法新社，國會大廈屋頂起火，火勢延燒到建築物本身，並要求現場增援。

該名發言人表示：「火勢尚未獲得控制，也接獲通報稱建築物牆壁出現裂縫。」

目前尚無跡象顯示火災起因為何，也無法確認建築物內是否有人。

開普敦的國會大廈由3個部分組成，包括1884年竣工的原始建築。另兩幢較新的建築分別建於1920年代和1980年代，是下議院國民議會（National Assembly）的所在地。

去年4月，一場大火燒毀開普敦大學（University of Cape Town）圖書館的一部分，該館藏有一系列獨特的非洲相關文獻。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110102