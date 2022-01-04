英國官員：當前染疫住院病患症狀比以往輕

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國疫苗與公衛事務政務次長斯魯普今天表示，目前英國因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院的患者，症狀大致上不若以往嚴重，現階段沒必要採取進一步防疫限制。

路透社報導，Omicron變異株使英國COVID-19病例激增至紀錄新高，但首相強生（Boris Johnson）在新年前，仍堅持英格蘭不必嚴格封城防疫。

雖然住院病患增加，但未隨確診同步增長，背後可能原因包括疫苗或加強劑發揮效力、Omicron毒性較低，或者是人們從染疫到就醫有時間差。

斯魯普（Maggie Throup）今天告訴天空新聞網（Sky News）：「現在如果你去看住院的人，他們進醫院時的症狀不若以往嚴重。」她認為強生去年12月引進的防疫計畫奏效了。

斯魯普還說：「目前病房占床數約是1年前的一半，這恰恰展現出疫苗的力量。」

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倫敦帝國學院（Imperial College London）流行病學家佛格森（Neil Ferguson）則說，目前全英國住院人數大致上還在增加。他認為疫苗可預防重症，且幾乎可以確定Omicron本質上毒性較低，但疫情還是會對衛生體系構成壓力。

由於染疫員工得自主隔離，確診激增已大大干擾英國人的生活，例如倫敦鐵道業者得砍列車班次、醫院人手不足，學校教師人數也不夠。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110104