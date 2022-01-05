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專家：美中因台灣關係緊繃 將成亞洲2022首要風險

2022/1/5 19:31
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）政治風險分析家皮特森指出，美國和中國因台灣產生的緊張關係將是亞洲2022年所面臨的首要風險。北京認為，華府對台灣的任何作法皆屬負面，有違北京利益。

Longview Global Advisors研究公司總裁皮特森（D.J. Peterson）今天在美國媒體CNBC節目Streets Signs Asia中發表上述談話。

他說：「我認為2022年在亞洲，這就是首要風險所在。看看此刻的美中關係，根本就是一種『冷戰第2部曲』式的關係。」

美國總統拜登去年底將2022會計年度「國防授權法案」（NDAA）簽署為法律，皮特森指出，這使美中關係進一步惡化。

皮特森說，這部「國防授權法有若干北京不樂見的條文，包括向台灣示好。北京認為，任何國家對台灣示好都是其零和損失，因此會作出非常激烈的回應」。

「國防授權法」有一項明確針對中國的條文，為太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative）投入71億美元經費，以期在印太地區與中國進行戰略競爭；另內含一項美國國會支持台灣防務的聲明。

皮特森指出，亞洲國家的最大難題在於，如何處理美國和中國的利益衝突。

皮特森指出：「台灣和各個區域勢力2022年的挑戰是，各國如何在與中、美兩者的地緣政治、貿易、科技和供應鏈利益之間求取平衡點？」同時這些挑戰出現在冷戰場景下，則「大幅升高了賭注」。

他並強調，中國已「惹惱」了亞洲許多合作夥伴，2月將在北京登場的冬季奧運是評估中國全球形象的重要依據。

「（北京冬季）奧運將會很有趣，這究竟會被視為中國對外夥伴與合作關係的另一項成就和機會，或是會比較殘酷地揭露中國的真相，並凸顯其未來的風險和令人失望之處？」

美國已於12月宣布外交抵制北京冬奧，中國當局則譴責此舉違背奧運精神，稱將採取必要且堅決的反制措施。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110105

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