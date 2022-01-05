新加坡推新政策 打追加劑維持完整接種狀態

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新加坡跨部會抗疫工作小組5日舉行線上記者會，衛生部長王乙康（右1）、醫藥服務總監麥錫威（左1）、財政部長黃循財（左2）等人出席。（新加坡通訊及新聞部提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年1月5日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡5日專電）Omicron來襲，新加坡政府今天宣布，民眾需接種追加劑強化保護力並維持完整接種狀態，以適用「接種者有別」措施。新規定於2月上路，未來可望新增Novavax疫苗為追加劑。

新加坡衛生部表示，當地因Delta變異株引發的疫情已趨穩，但感染新變異株Omicron的案例持續增加；過去一週，新加坡已發現1281起Omicron案例，包括1048起境外移入、233起本土案例，約佔18%的本土案例。

星國跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會表示，由於Omicron傳染力比Delta更高，可能很快會出現另一波疫情，確診數恐比先前還高。

新加坡醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）指出，星國先前爆發Delta疫情，曾一天新增高達5000多人確診，這次Omicron來襲，單日新增確診人數可能會飆至1萬，甚至到1萬5000人。

不過，雖然Omicron傳染力更高，但引發的病症較輕。新加坡衛生部長王乙康表示，星國至今累計有2252起Omicron案例，目前無人需要收治於加護病房。

另外，衛生部也為打完2劑mRNA（信使核糖核酸）疫苗及打完3劑中國科興、國藥疫苗的完整接種狀態設定270天的有效期，之後要維持完整接種的狀態，就必須接種追加劑。

王乙康表示，這項新政策將於2月14日上路。國際研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗與追加劑對預防感染Omicron及重症是非常有效的。

在新加坡「接種者有別」的防疫措施下，完整接種者才能到餐廳內用、進入購物商場、景點等場所。

新加坡全國COVID-19疫苗接種計畫目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款mRNA疫苗，以及科興疫苗。星國當局也允許民眾自行選擇接種國藥疫苗。

另外，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）已為旗下COVID-19疫苗向新加坡當局申請臨時使用授權。

麥錫威回應媒體詢問時表示，衛生科學局即將完成對諾瓦瓦克斯疫苗的評估，他對此款疫苗納入全國疫苗接種計畫，並作為非mRNA追加劑的使用感到樂觀。

他說，數據顯示，比起新加坡目前使用的其他非mRNA疫苗，Novavax疫苗的功效較佳。

此外，星國防疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財預期，農曆春節將至，Omicron可能很快會在當地社區傳開來，目前不打算放寬現有防疫措施，農曆新年期間將維持社交聚會最多5人的限制。（編輯：韋樞）1110105