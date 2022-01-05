泰國新年假期後疫情升溫 未來2週關鍵發展期

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）泰國新年假期結束後疫情升溫，泰國疫情指揮中心指出，未來2週將是疫情發展的關鍵期。總理府發言人則表示政府將會觀察疫情發展狀況4週，才會決定是否調整現行防疫措施。

泰國今天通報新增3899個病例和19人死亡，相較新年假期前的數字微幅上升，累計共223萬9475個確診病例，其中218萬2829人康復、3萬4877人治療中、2萬1769人死亡。

而變種病毒Omicron至今在泰國的累計病例共2338例。疫情指揮中心副發言人蘇瑪妮（Sumanee Wacharasin）今天在記者會中表示，未來2週將是疫情的關鍵期，若民眾不遵守防疫規定，確診數就會遽增。

泰國總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）今天表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）以及政府正在密切注意疫情發展狀況，包括觀察重症以及死亡人數，觀察期約4週，政府才會決定是否調整現行防疫措施。

他也呼籲高危險族群盡快接種疫苗或是加強劑，新年假期結束後民眾要自我觀察，旅行後回歸工作崗位的人應該要在家工作。

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儘管變種病毒Omicron來勢洶洶，不過朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）今天在臉書發文表示，Omicron將會減少這個疾病的嚴重性。

永認為，包括多數成人均已接種疫苗，而根據南非的研究，Omicron引起的症狀比Delta輕微，而且Omicron多數在上呼吸道被發現而不是肺部，病毒雖然會自我演化，但人體會建立起免疫力，病毒會繼續存在但不會造成太多傷害。（編輯：韋樞）1110105