土耳其亞美尼亞特使14日莫斯科會商關係正常化

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（中央社記者何宏儒安卡拉5日專電）土耳其外交部今晚宣布，土耳其和亞美尼亞特使定14日在俄羅斯首都莫斯科進行首場會談，商討如何開展關係正常化。

土耳其、亞美尼亞日前分別任命前駐美國大使克勒奇（Serdar Kilic）、國民議會（National Assembly）副議長魯賓揚（Ruben Rubinyan）為特使，負責談判關係正常化。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）去年底曾經表示，安卡拉希望首場會談前，兩位特使可以直接聯繫。

他當時說：「必須直接聯繫，包括互訪，以確定關係正常化必要步驟的路線圖。」

卡夫索格魯指出，土耳其正與亞塞拜然就此協調，「我希望亞美尼亞繼續走下去」、「亞美尼亞傳達的訊息很正面，但我們要看到行動，也可以採取3邊行動」。

他提到，「如果能夠達成目標」，巴庫和安卡拉都有意願對亞美尼亞葉里凡（Yerevan）當局開放邊界。他強調，將會與亞塞拜然共同作出決定。

外高加索地區進行區域整合、走向合作之際，關係冰凍多時的鄰國土耳其、亞美尼亞也尋求關係正常化。卡夫索格魯上個月宣布兩國將分別任命特使，商討關係正常化時指出，會恢復伊斯坦堡與葉里凡間包機服務。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，第一次世界大戰期間及戰後，於1915年至1923年間，在土耳其的前身鄂圖曼帝國統治下，估有150萬亞美尼亞人因系統性驅逐、飢餓和謀殺而喪生，其中大部分發生於1919年之前。

土耳其和亞美尼亞曾於2009年簽署具里程碑意義和平協議，準備恢復關係並且開放邊界，但是有關協議從未獲得批准，雙邊關係持續緊張和敵對。

美國總統拜登去年4月24日宣告亞美尼亞大屠殺為「種族滅絕」，惡化北大西洋公約組織（NATO）盟國美國和土耳其已然緊張關係，也增加安卡拉改善與葉里凡關係的壓力。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）過去數年曾就事件向亞美尼亞表示哀悼，並呼籲雙方共同設置歷史委員會，釐清事實。但土耳其政府表示，戰爭中也有土耳其人遭到亞美尼亞人殺害。

包括德國、法國、義大利、保加利亞、俄羅斯、希臘、荷蘭等逾30國，以及天主教會和歐盟理事會（European Council）都承認亞美尼亞大屠殺為種族滅絕。

土耳其雖承認衝突造成為數眾多亞美尼亞人喪生，但否認那是大規模系統性殺戮造成。（編輯：林憬屏）1110106